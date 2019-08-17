西螺媽祖祈福馬拉松 10月27日開跑有保庇

（中央社記者龍柏安台北17日電）「有跑有保庇」的西螺媽祖太平媽祈福馬拉松，今年將邁入第2年，去年主辦單位喊出「與女神同行」的口號，今年則是推陳出新，完賽後讓跑者可透過「鑽轎腳」來轉好運。

2019西螺媽祖太平媽祈福馬拉松，今年10月27日鳴槍起跑，為替活動暖身，主辦單位今天清晨6時30分也號召百人試跑，搶先體驗西螺當地鄉村田園風光以及沿途美景。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年賽事組別共有42公里全程馬拉松，21公里半程馬拉松，還設有10公里挑戰組及3公里歡樂組，歡迎大家報名參加，一起感受西螺之美。

此外楊文鐘也透露，為讓跑友以最佳狀態參賽，今年福興宮也開放跑者登記住宿香客大樓，讓各地跑馬好手能提前一天來到西螺養精蓄銳，並體驗西螺小鎮人文風情。

除有跑有保庇外，今年主辦單位也提供多項好禮，完賽者除可獲得祈福轉運招財錢母獎牌及超值伴手禮組成的祈福禮盒，還有機會抽中IPhone XS、太平媽Q版金項鍊、國際線來回機票、最新款電動機車與各式3C家電用品等。

主辦單位表示，目前活動已開放報名，有興趣的民眾可上網https://eventpal.com.tw/Xiluorun.html了解相關資訊。（編輯：方沛清）1080817