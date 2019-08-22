謝淑薇前進美網 女單名列第29種子

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美國網球公開賽下週將點燃戰火，根據今天出爐的種子序，台灣網壇一姊謝淑薇名列女單第29種子。世界球王喬科維奇與球后大坂直美名列男單、女單頭號種子，尋求衛冕。

根據世界女子職業網球協會（WTA）最新排名，33歲的謝淑薇世界單打排名第30，雙打排名第5。她7月在溫布頓網球錦標賽女雙奪冠；8月稍早在辛辛那提大師賽女單16強敗給日本名將大坂直美，女雙因身體疲勞退賽，止步8強。

謝淑薇昨天在臉書發文提到，在辛辛那提打完最後一場單打隔天，每走一步都會引起疼痛，甚至坐著也不舒服，所幸這幾天身體恢復情況不錯。「雖然抵達紐約第一天的訓練，發球完全無法發揮，但昨天安然地打完一場比賽，相信美網能以更好的身體出戰」。

去年美網謝淑薇未名列女單種子，單打挺進第2輪，苦戰3盤不敵斯洛伐克女將齊布科娃（Dominika Cibulkova）；與白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）搭檔雙打，最終止步16強。

本屆美網也有其他台灣選手在會外賽拚戰。30歲的莊吉生昨天首輪以6比3、6比7（4比7）、7比5擊敗美國選手楊恩（Donald Young），明天將出戰來自捷克的維塞利（Jiri Vesely）。

18歲小將梁恩碩19日出師不利，1比6、3比6直落二敗給西班牙女將巴多薩（Paula Badosa），未能闖過頭關。

男單種子方面，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）挾著溫網奪冠氣勢，挑戰個人第4座美網冠軍。西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）與瑞士特快車費德瑞（Roger Federer）分別名列第2種子、第3種子。

至於女單種子，澳洲網球公開賽稱后的大坂直美期望美網衛冕成功，拿下今年第2座大滿貫冠軍。澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty）與捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova）分別名列第2種子、第3種子。

上屆美網女單亞軍小威廉絲（Serena Williams）名列第8種子，尋求追平寇特（Margaret Court）紀錄的生涯第24座大滿貫單打冠軍。（編輯：陳永昌）1080822