出價太低 傳巴黎聖傑曼拒讓皇馬簽走內馬爾

（中央社巴黎22日綜合外電報導）巴西足球明星內馬爾離開巴黎聖傑曼隊一事，看來還沒進展，今天媒體報導，皇家馬德里隊提議花1億歐元（約新台幣35億元）和轉讓3名球員來簽下內馬爾，遭到了巴黎聖傑曼拒絕。

法國運動報紙「團隊報」（L'Equipe）今天報導，西班牙皇家馬德里隊（Real Madrid）為從法國巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）挖走內馬爾（Neymar），表示願支付現金外加轉讓貝爾（Gareth Bale）、哥倫比亞「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）和門將納瓦斯（Keylor Navas）等3名球員。

但報導說，巴黎聖傑曼已拒絕，因為「這項提議的整體價值並不符合期待」。

巴黎聖傑曼2年前花2億2200萬歐元（約新台幣77億元）從西班牙巴塞隆納隊（Barcelona）簽走內馬爾。外界認知，聖傑曼隊的經理李奧納多（Leonardo）目前決心，除非他們認為出價方提出的交易價值和買價相當，他們才會放走內馬爾。

另一方面，巴塞隆納隊也希望簽回內馬爾。但加泰隆尼亞「體育報」（Sport）報導，該隊提議以季末應償付1億6000萬歐元（約新台幣56億元）的貸款方式簽下內馬爾，已遭到巴黎聖傑曼堅定拒絕。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080822