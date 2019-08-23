更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯漂浮核電廠啟航北極海 環保人士警告危險
國際

俄羅斯漂浮核電廠啟航北極海 環保人士警告危險

影片／香港之路民主抗爭 靈感源自30年前波羅的海3國
國際

影片／香港之路民主抗爭 靈感源自30年前波羅的海3國

影片／網紅掀養水獺風潮 可愛外貌恐將牠們推向滅絕
國際

影片／網紅掀養水獺風潮 可愛外貌恐將牠們推向滅絕

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
軍公教年改大部分合憲關鍵原因 大法官這樣說
首頁 / 運動

金鶯投手群本季挨260轟 刷新大聯盟紀錄

最新更新：2019/08/23 17:57

（中央社巴爾的摩22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天在客場以5比2擊敗巴爾的摩金鶯，金鶯整場被敲2支全壘打，球隊本季挨轟數來到260支，打破2016年辛辛那提紅人整季挨258轟的大聯盟紀錄。

光芒第2棒打者梅多斯（Austin Meadows）在3局上敲出右外野陽春砲，讓金鶯投手群本季挨轟數來到259支，打破紅人隊在2016年締造的大聯盟紀錄。

光芒第9棒打者阿達梅斯（Willy Adames）5局上也開轟，使金鶯這項難堪紀錄刷新到260轟。

金鶯目前打完128場例行賽，距離球季結束還有34場比賽，未來可能還會繼續刷新紀錄。

光芒先發投手亞布洛（Ryan Yarbrough）今天主投4.1局被敲3安失2分，其中1分是自責分，並送出5次三振。拿下勝投的是中繼投手德瑞克（Oliver Drake），他後援1.2局無失分，奪下個人本季第2勝。

金鶯先發投手沃契修夫斯基（Asher Wojciechowski）主投5局被敲4安掉2分，並送出2次三振、3次保送，中繼投手卡斯楚（Miguel Castro）則是後援1局失2分，苦吞個人本季第2敗。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1080823

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報