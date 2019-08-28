球賽結合演藝娛樂 沈會承要讓九太變得好看

（中央社記者龍柏安台北28日電）九太科技今天宣布接手金門酒廠，重返超級籃球聯賽（SBL），九太科技董事長沈會承也透露，新球季只要球隊出賽，中場都會安排表演活動，要給球迷不同的觀賽體驗。

沈會承除了是九太科技董事長，同時旗下還擁有十全娛樂，九太國際旅行社與快樂電視台等其他企業，今天他在宣布九太科技籃球隊重返SBL時，也透露未來他們會把演藝娛樂等元素帶進球場，希望打造熱鬧的看球環境。

SBL比賽中場休息15分鐘，沈會承則估算過，表演時間大約只有8分鐘，他並透露，未來只要九太比賽，他都會盡力找藝人來表演，「不管來的藝人是大牌還是小牌，我們希望把籃球場的氣氛炒熱」。

對於重返SBL的目標，沈會承則大器地表示，剛回來的第一年，他對戰績不會強求，但他強調：「我會要求球隊的紀律和球員的品德。」

而催生多時的中華職籃大聯盟（CBL），今年7月中宣布破局，沈會承也被問到，若職籃死灰復燃，他是否支持，對此他則持保留態度，強調當他看到電視轉播，現場球迷稀稀落落，他就感覺很辛酸，而SBL發展必須成型後，成立職籃才有市場。

他並表示，目前經營球隊，一年開銷約新台幣3、4千萬，他還能承擔，但若轉型成職籃，一年可能要花1億，而且還無法回收，因此他也直言：「職籃我暫時不會考慮。」（編輯：張芷瑄）1080828