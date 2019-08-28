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九太科技重返SBL 沈會承：不會再讓給別人

最新更新：2019/08/28 19:02
14年前，九太科技董事長沈會承將球隊無償轉手給東森羚羊，當時他就預告：「有一天我會回來」，28日就是他回來的時刻。中央社記者張新偉攝　108年8月28日
14年前，九太科技董事長沈會承將球隊無償轉手給東森羚羊，當時他就預告：「有一天我會回來」，28日就是他回來的時刻。中央社記者張新偉攝　108年8月28日

（中央社記者龍柏安台北28日電）14年前，九太科技董事長沈會承將球隊無償轉手給東森羚羊，當時他就預告：「有一天我會回來。」今天就是他回來的時刻。

九太科技今天宣布，將接手金門酒廠籃球隊，第17季超級籃球聯賽（SBL）將以九太科技籃球隊重返籃壇，九太科技董事長沈會承強調，希望提供更好的服務與更好的待遇，希望讓球員打出好的品質，總教練劉嘉發也說：「我們要把球迷再找回來。」

九太是SBL創賽元老球隊，沈會承透露，當年第2季打完，他才轉讓給東森，並強調當時有更大的企業，能給球員更好的福利，因此他沒收半毛錢，就將球隊轉讓給東森，「我離開台灣籃壇14年，但我從未忘卻籃球，也沒停止看球」。

今年夏天台灣籃壇很不平靜，包括達欣工程男籃宣布不玩，接著衛冕軍富邦勇士宣布進軍東南亞職業籃球聯賽（ABL），沈會承坦言，這些消息都讓他非常意外，並強調：「在最低迷的時候，一定要有人站出來。」

如今九太重新接手球隊，再次重返SBL，而九太第一代球員包括楊玉明、辛金展與許澤鑫等人，也紛紛錄製慶賀影片，已移居美國的楊玉明在影片中也說：「現在我有一個理由回台灣看球。」

本季轉戰九太的李愷諺表示，他非常感謝球團給他機會，讓他加入這個大家庭，並說：「新球季我希望有更好的表現，盡力幫助球隊。」（編輯：張芷瑄）1080828

九太科技28日宣布，將接手金門酒廠籃球隊，第17季超級籃球聯賽（SBL）將以九太科技籃球隊重返籃壇，九太科技董事長沈會承（左2）與總教練劉嘉發（右2）率球員一同出席記者會。中央社記者張新偉攝　108年8月28日
九太科技28日宣布，將接手金門酒廠籃球隊，第17季超級籃球聯賽（SBL）將以九太科技籃球隊重返籃壇，九太科技董事長沈會承（左2）與總教練劉嘉發（右2）率球員一同出席記者會。中央社記者張新偉攝　108年8月28日
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