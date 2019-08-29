光芒小聯盟投手慘遭滅門 小舅子犯案被捕

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）媒體今天報導，美國職棒小聯盟投手畢凡斯（Blake Bivens）慘遭滅門，妻子、一歲大的兒子和岳母陳屍家中，涉嫌痛下殺手竟然是他的小舅子。

美國廣播公司（ABC）地方新聞台WSET與運動頻道ESPN報導，畢凡斯的妻子愛蜜莉（Emily）、兩人一歲大的兒子柯藍（Cullen）以及愛蜜莉的母親昨天清晨陳屍維吉尼亞州基靈（Keeling）家中。

警方尚未正式公布死者姓名，但多家媒體都說死者是小聯盟投手畢凡斯的家人。

地方新聞報導說，警方緝凶數小時後，逮捕愛蜜莉的胞弟柏納（Matthew Bernard），並控以3項一級謀殺罪。影片顯示，柏納被捕時，赤身裸體地被員警帶走。

畢凡斯目前隸屬美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒2A蒙哥馬利餅乾隊（Montgomery Biscuits），今天不幸的消息傳出後，餅乾隊執行長迪貝拉（Lou DiBella）說，畢凡斯遭遇「無法想像的喪親之痛」，「餅乾隊向畢凡斯以及這場悲劇影響到的所有人致哀，也為他們祈禱」。

「我們感激各方湧來的支持和關心，但在這難熬的時刻，也請大家尊重這家人的隱私。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1080829