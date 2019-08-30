射擊世界盃巴西站 田家榛25公尺手槍摘銅

（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣射擊女將田家榛去年在世錦賽女子25公尺手槍項目，為中華隊取得首張奧運射擊入場券，今天在2019世界盃射擊賽巴西站25公尺手槍項目，再以28分摘下銅牌。

射擊女將林穎欣昨天在射擊世界盃巴西站女子10公尺空氣步槍項目，率先拿下銅牌，也是繼田家榛在2018年世錦賽女子25公尺手槍項目、「證件妹」射擊美少女吳佳穎在2019世界盃射擊印度新德里站女子10公尺空氣手槍項目後，所射下的第3張奧運門票。

田家榛這次在射擊世界盃巴西站25公尺手槍資格賽，排名第5，順利挺進決賽，決賽則以28分，收下銅牌。

匈牙利女將梅潔（Veronika Major）以35分，射下今年世界盃巡迴賽在該項目第2面金牌，中國選手熊亞軒（音譯，Yaxuan Xiong）以33分，拿下銀牌。

由於世界盃巡迴賽任一站每個項目前2名，都能取得奧運資格，但已取得門票的選手單站排在前2名，門票則往後順延，因田家榛與摘金的梅潔都已取得奧運資格，因此這次未能再為中華隊再添一張門票。

中華民國射擊協會秘書長陳武田表示，根據規定，目前已獲得奧運資格像是田家榛、吳佳穎，即使參加其他射擊項目，都無法再獲取第2席奧運資格，但他看好余艾玫、杜禕依姿仍有機會在女子10公尺空氣手槍項目，為中華隊再添奧運門票。

在這次世界盃巴西站後，陳武田表示，11月卡達亞錦賽是射擊最後一次爭取2020東京奧運資格機會，因僅限亞洲國家參賽，加上不少國家已拿到滿額門票，評估屆時拿下奧運門票機會更大，除了男子25公尺快射手槍及女子25公尺手槍有4張奧運門票外，其他個人項目均為3個席位，估計中華隊至少可進帳2張入場券。（編輯：吳協昌）1080830