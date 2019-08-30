放棄選秀權 台啤裕隆鎖定自由市場

（中央社記者黃巧雯台北30日電）裕隆納智捷、桃園璞園與台灣啤酒今天出席超級籃球聯賽（SBL）選秀會，卻直接放棄選秀權，裕隆與台啤皆表示，將鎖定自由市場進行補強。

台灣銀行今天在第17季SBL選秀會中，動用狀元籤選中台灣藝術大學張家禾，第2輪則相中畢業台灣大學醫學系的劉人豪。

身為SBL第6季選秀狀元陳國維，今年以總教練身分出席選秀會，對於這次台銀指名2名球員，為5隊中最多，陳國維表示，有與球隊討論，他認為要給球員機會，為台灣努力，「不然好可憐，只剩5隊」。

陳國維表示，由於球隊仍希望補強小前鋒的位置，未來無論是其他球隊釋出的球員以及今年選秀會落選的呂威霆，他認為都還有機會進一步網羅。

除了台銀外，第2順位的九太科技僅在首輪挑走台藝大陳懷安，至於裕隆、璞園、台啤等3隊，更是在首輪直接放棄選秀權。

台啤總教練周俊三表示，今年參與選秀的球員中，首輪並沒有適合的人選，但他強調球隊休季期間，仍在持續補強，將鎖定自由市場中的球員，而選秀會落選的球員也還是有機會。

裕隆執行教練李啟億指出，由於球隊主要鎖定即戰力，加上今年有部分球員被釋出，將以自由市場補強為主。（編輯：謝雅竹）1080830