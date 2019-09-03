全力衝刺田徑世錦賽 陳奎儒瞄準達奧運標

「台灣欄神」陳奎儒（左）3日出席2019國際奧林匹克路跑記者會，他透露，9月底將出征卡達參加世界田徑錦標賽，希望能在預賽跑出13秒30左右的成績，達到2020東京奧運參賽標準。中央社記者龍柏安攝 108年9月3日

（中央社記者龍柏安台北3日電）兩天前在日本，「台灣欄神」陳奎儒跑出本季次佳的13秒36，距奧運參賽標準只有0.04秒之差，9月底他將出征卡達參加世界田徑錦標賽，他說：「目標是預賽就能達標。」

2019國際奧林匹克路跑，今年將於12月1日在台中麗寶國際賽車場開跑，台灣男子110公尺跨欄紀錄保持人陳奎儒也應邀出席，身為宣傳大使的他透露，如果世界田徑錦標賽他順利達到東京奧運的參賽標準，奧林匹克路跑賽當天，說不定會下場和民眾一起跑。

今年5月底的台灣國際田徑公開賽及9月1日的日本富士北麓田徑賽，陳奎儒兩度與13秒32的奧運參賽標準擦身而過，想法樂觀正面的他透露：「接下來我會強化自己的起跑，並提前讓身體適應卡達的時差。」

陳奎儒指出，比賽起跑一旦不順，開賽就處於落後，且為了追趕前面跑者，很容易導致自己節奏亂掉，至於如何改善缺失，他坦言：「現在我訓練都會強制使用起跑架，還拿出發號槍，就當成是在模擬比賽。」

今年陳奎儒在亞洲田徑錦標賽，以13秒39摘下銅牌，巧合的是9月底的世錦賽，恰好和亞錦賽是相同場地，對此他說：「對於這個場地我不陌生，而且場內還有冷氣，跑起來不但不熱，還很舒服。」

先前在日本陳奎儒跑出本季次佳成績，也讓他對即將到來的世錦賽充滿期待，除了心情上的亢奮，他也設定目標，「我希望預賽就能跑出13秒30左右的水準，第一趟就要達標，接下來就是要挑戰跑進決賽」。（編輯：張雅淨）1080903