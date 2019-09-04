無畏落後6分 國民9局下狂灌7分逆轉大都會奪勝

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民今天主場迎戰紐約大都會，9局上打完大都會握有6分領先，但9局下國民打線狂灌7分，其中包括鈴木清再見3分砲，終場就以11比10逆轉氣走大都會。

今天8局打完大都會以5比4小幅領先，但9局上一舉攻下5分，將比分拉開至10比4，然而國民打線把握最後半局一陣猛攻海灌7分，讓大都會陰溝裡翻船。

9局下國民打者不斷敲安，不僅先打回2分還攻占滿壘，逼得大都會派出終結者狄亞士（Edwin Diaz）上場，不料被國民強打齊默曼（Ryan Zimmerman）敲出二壘安打追到剩2分差。

下一棒日裔美籍捕手鈴木清與狄亞士纏鬥多球，最終鎖定一顆時速99英里四縫線速球轟出再見3分砲，幫助國民以11比10大逆轉贏球。

國民先發投手薛哲（Max Scherzer）今天主投6局被敲5安掉4分，送出7次三振、1次保送，個人無關勝敗，牛棚投手蓋拉（Javy Guerra）後援0.1局無失分，笑納本季第3勝。

全隊共敲11支安打的大都會今天有4名球員開轟，包括第2棒打者阿隆索（Pete Alonso）在9局上扛出的2分砲。

阿隆索這發2分砲也是他本季第44號全壘打，與同日開轟的天使強棒楚勞特（Mike Trout）、道奇強打貝林格（Cody Bellinger）並列大聯盟全壘打王。

大都會先發投手迪格隆（Jacob deGrom）主投7局挨8安失4分，送出6次三振、3次保送，同樣無關勝敗，上場關門被敲再見全壘打的狄亞士則苦吞個人本季第7敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080904