世界馬拉松游泳賽南投站 卓承齊勇奪第8

2019年國際泳總（FINA）世界馬拉松游泳系列賽－南投站7日在日月潭登場，台灣泳將卓承齊（前）以1小時56分42秒，拿下第8名。（泳協提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年9月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）2019年國際泳總（FINA）世界馬拉松游泳系列賽－南投站，今天在日月潭登場，為台灣首度舉辦最高等級馬拉松游泳賽事，台灣泳將卓承齊以1小時56分42秒，拿下第8名。

FINA世界馬拉松游泳系列賽今年共有9站，南投為第8站，共有來自世界各地11個國家地區，男、女共43人參賽，賽事全程10公里，這次在日月潭規劃每圈2000公尺，共進行5圈。

多次在亞錦賽站上頒獎台的卓承齊，今天一路都在領先群中，第2圈更一度領游，且為了卡到更好的位置，放棄最終圈補給，無奈經驗略有不足，加上對手體型高壯，最終以1小時56分42秒、第8名完賽。

「這次比賽我設定了許多策略，更一路跟著這些頂尖好手游到最後。」卓承齊表示，最終成績都差在1分鐘內，他自認表現還不錯。

至於後續賽事規劃，卓承齊目標鎖定明年6月在葡萄牙的奧運資格賽，他期許自己能拚進前10名，成為史上首名以馬拉松游泳進軍奧運的台灣泳將。（編輯：張芷瑄）1080907