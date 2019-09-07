更多編輯台推薦新聞：
影片／納達爾晉美網男單決賽 力拚第19座大滿貫冠軍
運動

影片／納達爾晉美網男單決賽 力拚第19座大滿貫冠軍

花蓮黎明教養院扮身障者守夜人 獲總統文化獎
生活

花蓮黎明教養院扮身障者守夜人 獲總統文化獎

日本科學家發現新種恐龍 命名為神威龍
科技

日本科學家發現新種恐龍 命名為神威龍

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
金門醫院急診暴力 縣衛生局長酒後對醫生動粗
首頁 / 運動

世界馬拉松游泳賽南投站 卓承齊勇奪第8

最新更新：2019/09/07 16:11
2019年國際泳總（FINA）世界馬拉松游泳系列賽－南投站7日在日月潭登場，台灣泳將卓承齊（前）以1小時56分42秒，拿下第8名。（泳協提供）中央社記者黃巧雯傳真　108年9月7日
2019年國際泳總（FINA）世界馬拉松游泳系列賽－南投站7日在日月潭登場，台灣泳將卓承齊（前）以1小時56分42秒，拿下第8名。（泳協提供）中央社記者黃巧雯傳真　108年9月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）2019年國際泳總（FINA）世界馬拉松游泳系列賽－南投站，今天在日月潭登場，為台灣首度舉辦最高等級馬拉松游泳賽事，台灣泳將卓承齊以1小時56分42秒，拿下第8名。

FINA世界馬拉松游泳系列賽今年共有9站，南投為第8站，共有來自世界各地11個國家地區，男、女共43人參賽，賽事全程10公里，這次在日月潭規劃每圈2000公尺，共進行5圈。

多次在亞錦賽站上頒獎台的卓承齊，今天一路都在領先群中，第2圈更一度領游，且為了卡到更好的位置，放棄最終圈補給，無奈經驗略有不足，加上對手體型高壯，最終以1小時56分42秒、第8名完賽。

「這次比賽我設定了許多策略，更一路跟著這些頂尖好手游到最後。」卓承齊表示，最終成績都差在1分鐘內，他自認表現還不錯。

至於後續賽事規劃，卓承齊目標鎖定明年6月在葡萄牙的奧運資格賽，他期許自己能拚進前10名，成為史上首名以馬拉松游泳進軍奧運的台灣泳將。（編輯：張芷瑄）1080907

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報