尼泊爾球員假倒拖時間 王睿潘文傑聯手清場

中華男足10日晚間在台北田徑場迎戰尼泊爾隊，這也是2022卡達世界盃亞洲區資格賽第2輪賽事，尼泊爾前鋒比斯塔（Anjan Bista）（紅衣14號）進球後，開心衝到休息區與隊友慶祝，中華男足英籍總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）（前黑衣者）難掩失落。中央社記者張新偉攝 108年9月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）尼泊爾今天面對中華男足的比賽取得2比0領先後，包括門將與球員頻頻透過假倒拖時間，比賽尾聲中華隊後衛王睿和潘文傑實在看不下去，一度聯手「清場」，想把假倒的球員抬出去。

中華男足今天在台北田徑場出戰尼泊爾，這也是2022卡達世界盃亞洲區資格賽第2輪的關鍵戰役，令人意外的是，尼泊爾開賽僅短短3分鐘就率先進球，最終甚至以2比0爆冷踢倒中華隊，帶走勝利。

比賽尾聲，尼泊爾的門將在與中華隊球員衝撞後，先若無其事指揮隊友，看到主審過來才突然倒地，不過主審並不買帳。

比賽結束前最後3分鐘，尼泊爾球員又在中華隊禁區倒地不起，這時中華隊球員為了把握最後的進攻機會，王睿和門將潘文傑兩人直接聯手「清場」，打算把倒地的尼泊爾球員直接抬出場外，卻被主審制止。

賽後潘文傑說：「我們知道他們在拖時間，我們的目的只是想把他倒地的時間縮短。」潘文傑表示，當時主審過來要求他們不能再碰尼泊爾的球員，「我們馬上就放下了，也跟主審表示對方是在拖延時間」。

潘文傑表示，對這場比賽的結果既失望又難過，因為跟賽前大家預期的有很大一段落差，「另一方面我們也有很多機會沒能掌握，讓大家越踢越著急，後面的組織也越來越複雜」。（編輯：唐聲揚）1080910