戴培峰延長賽再見高飛犧牲打 悍將賞猿7連敗

中華職棒富邦悍將隊15日在新莊球場與Lamigo桃猿隊交手，悍將戴培峰10局下敲出再見高飛犧牲打，幫助球隊以7比6擊敗桃猿。中央社記者張新偉攝 108年9月15日

（中央社記者謝靜雯新北15日電）中職Lamigo桃猿隊欲擺脫近期戰績不佳低潮，今天比賽領先了大半場，但後半段牛棚失守，延長賽第10局被富邦悍將戴培峰敲出再見高飛犧牲打，終場以6比7吞敗，近期7連敗。

桃猿隊前半段積極搶分，2局靠著林泓育安打、郭嚴文兩分砲先馳得點，這發全壘打為郭嚴文個人本季第14轟；悍將隊3局林宥穎開轟，陽春砲幫助球隊追回1分，5局高國麟也開轟，一棒幫助球隊2比2扳平比數。

桃猿隊6局再起攻勢，陳俊秀開轟，再靠著保送、短打推進、朱育賢二壘打，送回團隊第4分，7局桃猿隊再靠著保送、陳俊秀二壘打，多添1分保險分，取得5比2領先。

悍將隊今天前7局所有分數都靠全壘打送回，7局楊晉豪選到保送，高國麟敲出個人單場第2轟，幫助球隊將比分追至4比5，高國麟單場雙響砲為中職生涯首次，賽後本季全壘打數累積達7轟。

悍將8局再起攻勢，林哲瑄安打送回追平分，再靠著暴投跑回超前分；桃猿隊9局林立開轟，為個人本季第18轟，陽春砲再度將比數追至6比6平手。

兩隊9局打完僵持不下，延長賽第10局上半，桃猿隊沒有拿下分數，下半局悍將隊靠著接連3次保送、戴培峰再見高飛犧牲打拿下致勝分，賞給桃猿隊近期7連敗。

戴培峰表示，這是從開始打球以來第一次跟對手說再見，今天沒有排在先發打序中，第一次打擊機會就是關鍵，滿壘1人出局，不用安打也可以幫助球隊贏球，當下雖然有壓力，但打出去後就知道打得夠深遠，壘上跑者應該可以跑回分數。

戴培峰說，先前出賽機會比較不穩定，有機會上場無形中會給自己很大的壓力，希望可以有表現，但現在已經慢慢可以調適，有機會出賽就享受比賽。（編輯：唐聲揚）1080915

中華職棒富邦悍將隊戴培峰（左3）15日對戰Lamigo桃猿隊，10局下敲出一記再見高飛犧牲打助奪勝，場邊隊友隨即開心衝入場內潑水慶祝。中央社記者張新偉攝 108年9月15日

中職Lamigo桃猿隊（圖）急欲擺脫近期戰績不佳低潮，15日比賽前半雖領先，但後半段牛棚失守，終場以6比7苦吞近期7連敗。中央社記者張新偉攝 108年9月15日