高國麟首度單場雙響砲 悍將搶勝氣勢盛

中華職棒15日在新莊棒球場進行Lamigo桃猿隊與富邦悍將的賽事，悍將高國麟（中）3打數敲出2支全壘打，打下3分打點，也是生涯首度單場雙響砲。中央社記者張新偉攝 108年9月15日

（中央社記者謝靜雯新北15日電）中職富邦悍將近期搶勝氣勢盛，13日起與桃猿3連戰，今天靠著高國麟生涯首度單場雙響砲，延長賽以7比6拿下勝利，系列賽橫掃桃猿，總教練陳連宏說，高國麟的全壘打很關鍵。

中職球季接近尾聲，各隊都在拚戰機，昨天賽前悍將隊全年度戰績落後Lamigo桃猿隊0.5場勝差，悍將昨天以3比1擊敗桃猿隊，全年度戰績站上第一名，今天兩隊系列賽最後一戰，悍將隊展現韌性搶勝。

悍將隊今天比賽前半段大多處於落後，高國麟5局敲出陽春砲，7局再敲出兩分砲，幫助球隊追分，今天單場5打席敲出2轟，有1次觸身球保送、1次保送，貢獻3分打點，是球隊搶勝關鍵。

高國麟打桃猿隊洋投李茲似乎特別有心得，本季目前為止敲出7轟，有3轟是從李茲手中敲出，高國麟表示，李茲是很好的投手，今天2發全壘打都是抓到李茲的失投球。

悍將隊陣中，近期高國麟、范國宸打擊狀況都不錯，但兩人的守備位置都是三壘，總教練陳連宏表示，誰的狀況好就排誰下場，另外一人板凳待命，比賽中隨時可能有狀況。

中職下半球季接近尾聲，悍將隊全年度戰績拚上第一名，也想要拚下半季冠軍，高國麟表示，球隊的氣氛很好，大家都會彼此勉勵。（編輯：李錫璋）1080915