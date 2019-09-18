萊福力優質先發兄弟搶勝 目標為恰恰拿總冠軍

（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職中信兄弟隊今天與富邦悍將交手，先發投手萊福力7局優質先發，陳子豪開轟，兄弟終場以3比1拿下近期3連勝。萊福力說，大家心中共同的目標，就是要替「恰恰」拿座總冠軍。

兄弟隊這兩天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，攸關下半季戰績排名，今天比賽又更具意義，為「恰恰」彭政閔球員生涯新莊棒球場最終戰，賽前悍將隊為彭政閔舉行致贈儀式，今天比賽吸引滿場1萬2100名觀眾入場，彭政閔上場時，不分主客場球迷都給予歡呼。

兄弟隊2局就有攻勢，靠著林智勝二壘打、陳子豪選到保送，詹子賢二壘打先馳得點，張志豪補上安打，送回團隊第2分。

悍將隊前6局打線受制，雖然有敲出6支安打，但是攻勢沒有串連，直到7局高國麟敲出個人本季第8轟，陽春砲幫助球隊將比數追至1比2；兄弟隊陳子豪9局開轟，陽春砲替球隊多添保險分，也是個人本季第17轟。悍將隊比賽後半段無力追分，吞下敗仗。

今天兩隊先發投手表現都很亮眼，兄弟隊先發投手萊福力7局優質先發，被敲出7支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，近3場出賽都是優質先發，拿下個人本季第8勝。悍將隊先發投手羅力表現也很亮眼，8局僅被敲出3安，失掉2分責失分，吞下個人本季第9敗。

萊福力獲選單場最有價值球員（MVP），他表示，今天比賽以直球為主，想辦法減少失投球，隊友的守備也很幫忙；今天比賽最難纏的打者是高國麟，被敲出3支安打，包括1發陽春砲。萊福力開玩笑問媒體：「有人知道該怎麼讓他出局嗎？」

萊福力表示，他的工作不是拿勝投，而是想辦法在7局的投球局數內把失分壓低到3分以內，幫助球隊拿下勝利。

被問起今天有沒有特別想要為彭政閔拿下勝利，他回答：「我想替球隊贏下每一場比賽，彭政閔是我的隊友，我當然也想為他拿下勝利」。

萊福力說，今年是彭政閔的引退年，其實季初總教練伯納就有召集大家開會，「心中的共同目標，就是希望能為恰恰拿下一座總冠軍」。（編輯：唐聲揚）1080918