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高國麟固定出賽手感火燙 本季攻守更平衡

最新更新：2019/09/21 17:31
中職富邦悍將隊高國麟（背號98）自8月底再升一軍後，就維持火燙手感，他21日表示，由於最近較常出賽，打擊感覺也能維持得比較好。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年9月21日
中職富邦悍將隊高國麟（背號98）自8月底再升一軍後，就維持火燙手感，他21日表示，由於最近較常出賽，打擊感覺也能維持得比較好。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年9月21日

（中央社記者楊啟芳新北21日電）富邦悍將高國麟近期狀況火燙，他表示，由於最近較常出賽，容易維持手感，學長也有提點對方投手習性；高國麟指出，今年在攻守平衡方面做得更好，守備穩定了，能較放心攻擊。

高國麟上半季並沒有太多一軍機會，在一軍期間也以代打為主，不過8月底再度升一軍後，就維持火燙手感，目前已連續7場出賽有安打。目前高國輝在一軍出賽39場，敲出8支全壘打，打擊率3成08。

談到近況，高國麟表示，因為近期比較常出賽，打擊的感覺也能維持得比較好，「學長也有告訴我一些攻擊策略，還有投手的習性，很感謝他們。」高國麟上一軍前其實在二軍狀況不好，他表示，主要是當時在嘗試要練習的東西，不過上一軍後就盡可能抓投手配球策略。

高國麟18日對中信兄弟先發投手萊福力，敲出3支安打，賽後萊福力更是直呼：「到底要怎麼解決他？」不過高國麟笑說：「其實萊福力真的不好打，只是運氣好，不然有時候即使打紮實，球還是會去找人。」

高國麟已經打到職棒第5年，他指出，本季比前2年更好的是，在攻守平衡方面有進步，「因為之前要適應比較多守備位置，上場時會更專注在守備，但我想達到攻守平衡，現在守外野、三壘都有一陣子了，教練也幫我很多，今年攻守可以分比較開，守備穩定了，也可以比較放心去打擊。」

目前下半季進入爭冠期，悍將落後中信兄弟3.5場勝差，位居第二名，不過高國麟表示，會保持平常心，開季到現在都保持一樣心態，把每件事情做好。（編輯：謝雅竹）1080921

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