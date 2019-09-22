桃猿連3打席開轟 全年戰績重回第1

（中央社記者謝靜雯桃園22日電）中職中信兄弟隊今天與Lamigo桃猿隊交手，桃猿隊比賽後半段追分，7局連3打席開轟為隊史首次，終場以6比4拿勝，全年度戰績重回第1名。

今天兩隊在桃園棒球場交手，桃猿隊3局靠著保送、藍寅倫與陳俊秀接連安打，先馳得點，兄弟6局上半追分，2人出局後，張志豪選到保送，周思齊二壘打先送回追平分，高宇杰二壘打超前比數，岳東華開轟，2分砲幫助球隊取得4比1領先。

桃猿隊7局下半追分，廖健富、林承飛、余德龍接連開轟，單局連3打席開轟，為中職史上第8次、桃猿隊史第1次，桃猿隊靠著單局3轟，再度將比數追至4比4平手；余德龍敲出個人本季首轟、生涯第11轟。

桃猿隊8局再起攻勢，林泓育安打，接著短打推進，朱育賢獲得故意四壞保送，廖健富再選到保送，攻佔滿壘，余德龍適時安打，一棒送回2分。

林承飛7局敲出的左外野方向全壘打，直擊活動汽車，加上球隊贏球，林承飛可以直接將車開回家，入場球迷也可以再抽一台汽車。林承飛開轟，但賽後馬上繼續特打練習，林承飛表示，比起開轟，更在意吞下兩次三振。

林承飛表示，7局與隊友廖健富、余德龍一同締造連3打席開轟紀錄，當下只是希望幫助球隊把比分超前，打到車子時不知道可以將車子開回家，至於獲得新車有什麼打算，林承飛笑說「等拿到車子再說」。

桃猿隊總教練洪一中表示，7局連3打席開轟很意外，而且還是後段棒次。至於先發投手李茲表現，今天投5.2局失掉4分責失分、無關勝敗，洪一中表示，面對兄弟這種球隊，任何投手來投都不好丟。

另外一場在新莊棒球場的晚場比賽，由富邦悍將與統一獅隊交手，悍將隊終場以3比5輸球，賽後全年度戰績排名，桃猿隊重新站上第1名。今天比賽下半季排名前兩名的兄弟和悍將都輸球，兄弟想要點亮下半季封王魔術數字還要再等等。（編輯：唐聲揚）1080922