王彥程加盟樂天 盼與根尾昂日職舞台對決

（中央社記者謝靜雯台北24日電）畢業於穀保家商的左投王彥程，8月與日職樂天隊簽下育成選手合約，今天舉行加盟記者會，他期待能和曾在亞青交手過的中日隊根尾昂在日職對決，會為了早日踏上日職一軍夢想努力。

王彥程去年在U18亞洲青棒錦標賽與日本交手、一戰成名，今年U18世界盃棒球賽再扛對日本先發，好投帶領球隊拿下勝利，被譽為「抗日英雄」。

王彥程一直以旅外為目標，今年8月確定與日職樂天隊達成合約共識，以育成選手合約加盟，背號017，今天樂天球團在宮城球場為王彥程舉行加盟記者會，王彥程表示，「旅日一直是夢想，會為了這個夢想盡最大的努力」。

樂天隊總經理石井一久表示，明白王彥程剛到日本職棒，面對陌生的環境會感到不安，期許他可以像同樣來自台灣的好手宋家豪一樣，早日站上一軍舞台，並承諾會為他營造讓他放心打拚的環境。

王彥程去年在U18亞洲青棒錦標賽時與日本交手，對當時在日本代表隊陣中的投打二刀好手根尾昂印象深刻，根尾昂去年以內野手身分加盟日職中日隊，王彥程期待能在日職舞台再與根尾昂對決，「希望早日成為支配下球員（正式球員），為球隊的勝利貢獻」。（編輯：張芷瑄）1080924