武漢女網賽 詹詠然詹皓晴女雙晉8強

（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，今天在武漢女網賽女雙次輪，以6比3、6比2輕取俄羅斯女將布林克娃與捷克的沃拉科娃，順利挺進8強。

詹詠然與詹皓晴這組詹家姊妹，上週才在日本大阪舉行的泛太平洋女網賽女雙稱后，聯手拿下本季第4座金盃，本週轉戰總獎金282.8萬美元（約新台幣8840萬）的武漢女網賽，兩人榮膺女雙大會第6種子。

今天稍早，台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）的大會頭號種子，爆冷以1比2不敵烏克蘭的克奇諾（Nadiia Kichenok）和美國老將史皮爾茲（Abigail Spears）這組「烏美聯軍」、提前買單。

所幸大會第6種子的詹家姊妹不受影響，兩人輕鬆橫掃俄羅斯女將布林克娃（Anna Blinkova）與捷克的沃拉科娃（Renata Voracova），連兩輪以直落二輕取對手晉級。

「雙詹組合」今天開局暖機稍慢，首盤第1局就遭對手破發，不過姊妹很快回穩，次局立即還以顏色追平，前6局雙方以3比3打平，接下來「雙詹組合」先保再破，一口氣連拿3局，以6比3率先拿下。

次盤「雙詹組合」延續好手感，開局就率先破發，一度取得2比0領先，第5局詹家姊妹再次破發，隨後也順利保發，以5比1提前取得「聽牌」，也提前奠定勝基。

眼看勝利就在眼前，詹家姊妹第7局兩次賽末點都沒能拿下，讓對手有驚無險保發，不過「雙詹組合」沒讓戰線繼續延長，接下來順利「關門」，以6比2淘汰對手，也拿下8強入場券。（編輯：張雅淨）1080925