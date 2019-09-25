萊福力7局好投兄弟勝獅 最快28日下半季封王

（中央社記者楊啟芳台北25日電）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，中信兄弟靠著先發投手萊福力投7局僅失1分好投，加上陳子豪、張志豪開轟，以7比1擊退統一獅隊，兄弟最快28日能在洲際主場下半季封王。

1局上獅隊的吳桀睿選到保送後盜上二壘，陳鏞基再敲安打，帶有1分打點。不過2局下兄弟彭政閔敲安打、張志豪獲保送後，黃鈞聲犧牲短打進占二、三壘，王勝偉再擊出1打點滾地球，形成平手；陳子豪6局下轟出陽春全壘打，兄弟超前比分。

7局下王威晨、詹子賢敲安打後，林智勝遭觸身球形成滿壘，陳子豪擊出高飛犧牲打，之後彭政閔擊出的球造成游擊手蔡奕玄失誤得1分，之後發動雙盜壘跑回1分，張志豪再敲2分砲，終場兄弟就以7比1奪勝，目前兄弟下半季位居第一名，最快28日能在洲際主場封王。

勝投由先發投手萊福力拿下，此戰用113球主投7局，被敲4支安打，投3次保送、5次三振，失1分，演出優質先發，奪下本季第9勝，近期3連勝，也獲選為單場MVP。

張志豪目前敲出25支全壘打，與林智勝、富邦悍將林益全並列第3名，第2名為統一獅蘇智傑26支，第1名為Lamigo桃猿朱育賢28支，全壘打王競爭激烈。（編輯：黃世雅）1080925