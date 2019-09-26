潘威倫彭政閔最終對決 獅林靖凱敲4打點勝兄弟

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，雙方火力大爆發，不過統一獅林靖凱包辦4分打點創個人新高，幫助獅隊以12比8擊退中信兄弟；此戰也演出最後一次彭政閔、潘威倫對決。

兄弟1局下就靠著詹子賢轟出3分全壘打，取得領先，這是他本季第25支全壘打。不過獅隊3局上展開反攻，張偉聖、林靖凱、蘇智傑接連敲出長打，攻下2分，陳鏞基再擊出1打點滾地球，追平比數，之後鄧志偉敲出陽春砲。

雖然3局下林智勝轟出本季第26支全壘打，兄弟追平比數；不過4局上獅隊的黃恩賜敲安打後，林靖凱遭觸身球，蘇智傑敲出安打，帶有1分打點，再因暴投得1分，取得6比4領先。

兄弟4局下黃鈞聲、吳東融接連敲安打，追回1分；獅隊5局上再有攻勢，鄧志偉、高國慶、黃恩賜、林祐樂、張偉聖都敲安打，林靖凱再擊出1打點滾地球，這局共得3分。6局下兄弟的吳東融敲1打點二壘安打後，岳東華揮出2分砲，形成8比9僅1分落後。

獅隊7局上林靖凱敲出2打點二壘安打，9局上代打吳桀睿再敲陽春砲，終場獅隊就以12比8擊退兄弟，林靖凱包辦4分打點破個人紀錄，拿下單場MVP。

目前兄弟位居下半季第一，第2名富邦悍將今天沒有賽事，勝差拉近至2場，兄弟下半季最快封王時間為29日。

由於彭政閔29日就要進行引退賽，今天是「恰恰」與獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫進行最後一次對決，3個打席都由潘威倫勝出，彭政閔1局下擊出游擊滾地球，3局下擊出右外野飛球，6局下擊出一壘飛球出局。

彭政閔是潘威倫美和中學的學長，彭政閔職業生涯19年、潘威倫也有17年，兩人生涯對決204打席，彭政閔從潘威倫手中敲出69支安打、6發全壘打，對戰打擊率3成77。

潘威倫今天主投5.2局，被敲8支安打，投1次保送、4次三振，失7分含6責失，不過得到火力支援，奪下本季第8勝、生涯143勝。（編輯：唐聲揚）1080926