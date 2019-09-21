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12強賽繳交名單在即 保險出場費喬不攏恐破局

最新更新：2019/09/21 15:33

（中央社記者謝靜雯桃園21日電）世界12強棒球賽28人名單將於10月3日繳交，球員工會訴求出場費、保險比照上屆，但聯盟遲遲沒有定案，預計23日最後一次團體協商，若破局，球員工會建議在不符需求下拒絕邀請。

年底世界12強棒球賽攸關2020年東京奧運棒球賽事門票，中職預計10月1日召開選訓會議確定28人參賽名單，3日繳名單給大聯盟，但近日中職各隊有可能受邀打世界12強賽及較為資深的球員，都有收到來自中華職棒球員工會發出的通知。

關於近日球員收到球員工會發出的通知，球員工會理事長、中信兄弟隊球員周思齊表示，體育署從今年2月起，不斷要求中職與球員工會，就世界12強棒球賽球員保險、出場費協商，國際賽不屬於中職選手合約義務範圍，希望球員權益獲得保護。

周思齊表示，從2月一直到現在已經7個多月，中職對於協商的態度並不積極，沒有提出具體的規劃，也沒有白紙黑字訂下，球員工會的訴求為出場費和保險比照上屆12強棒球賽，雙方雖然有談過，但沒有進度。

周思齊表示，球員工會發出的通知，主要希望維護球員的權益，距離10月3日名單繳交所剩時間不多，目前暫定9月23日進行最後一次團體協商，按照中職態度，不排除會破局，在最後一次團體協商前發出通知，是希望給球員建議，「在保險、出場費規格不符需求」的狀況下，可以拒絕中職邀請。（編輯：吳協昌）1080921

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