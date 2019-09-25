林益全生涯第3次打點破百 與朱育賢競爭獎項

（中央社記者楊啟芳桃園25日電）中華職棒個人獎項打點王競爭激烈，林益全昨天打點追平朱育賢，今天更靠著全壘打超越2分，這也是林益全生涯第3次打點破百，朱育賢則指出，近期已經漸漸從低潮調整回來。

富邦悍將昨天與Lamigo桃猿比賽之前，悍將的林益全打點落後桃猿朱育賢2分，不過昨天林益全包辦3分打點，朱育賢則是1分，以100分打點並列第一；今天比賽林益全1局上就開轟2分砲，打點取得領先。

對於競爭打點王獎項，林益全表示，「順其自然，因為剩下的場次比較少，所以不用去多想，團隊目標比較重要」。林益全指出，打點是最無法掌握的項目，但也是最重要，因為球隊輸贏就是要看打點，「壘上要有隊友，因此團隊表現也很重要」。

目前悍將全年勝率第一，領先桃猿0.5場勝差，下半季則是位居第二，落後中信兄弟2.5場勝差。林益全說：「今年大家都不錯，從春訓努力到現在，只差臨門一腳，辛苦是值得的。」

朱育賢表示，會順其自然，對結果不設限。之前朱育賢陷入低潮，但手感慢慢回溫，已經連5場比賽有安打，他說：「狀態有比較好了，不要急著第1顆球就打掉，想成為小胖（林泓育）這樣比較有耐心的打者。」

朱育賢指出，希望自己更專注在一個打席上，而不是因為1、2顆好壞球就受影響，「這部分還要再加強，不過經歷過低潮，再一步一步調整回來，對我是很大的收穫」。（編輯：張雅淨）1080925