南韓羽賽男單4強台灣內戰 王子維對決周天成

（中央社記者黃巧雯台北27日電）「羽球王子」王子維今天在仁川舉行的南韓羽球公開賽8強賽，大戰3局，以63分鐘的時間拍下印尼名將克里斯蒂，闖進4強，3局比數分別為21比10、15比21、21比13。

王子維繼2017年後，再度闖進4強賽，明天將對決台灣一哥周天成，4強賽也將上演「台灣內戰」戲碼。

王子維前一戰扳倒今年世界羽球錦標賽亞軍、世界第4的丹麥好手安東森（Anders Antonsen），今天出戰排名第6的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）。

王子維延續昨天手感，開局以5比1領先，雖然兩度被追成一分差，但趁著對手頻頻將球擊出界外，加上殺球讓對方措手不及，拉出12比1攻勢，甩開對手，以21比10輕鬆拿下首局。

王子維第2局一度領先，但卻遭對手逆轉，以15比21讓出。

王子維決勝局重新調整節奏，在4比4平手之際，發動10比1攻勢，這次未再讓勝利溜走，以21比13獲勝，4強賽門票入袋。

王子維4強賽的對手將是周天成，但過去4度交手，王子維尚未開張，最近一次是在2017年台北公開賽決賽碰頭，最終王子維遭逆轉，由周天成奪冠。（編輯：屈享平）1080927