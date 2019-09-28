郭嚴文雙響砲6打點 桃猿重回全年勝率第一

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，桃猿打擊大爆發，郭嚴文演出雙響砲，包辦6分打點，以19比3奪勝，全年勝率超車富邦悍將，先發李茲也奪第15勝。

桃猿1局上就展開攻勢，2出局後陳俊秀敲二壘安打，林泓育選到保送，郭嚴文、張閔勛接連敲出安打，各帶有1分打點，取得2比0領先。2局下獅隊的郭阜林敲陽春全壘打後，姚雨翔也敲出生涯首轟，戰成平手。

不過3局上桃猿的郭嚴文、林承飛接連轟出3分砲，一口氣灌6分；4局上郭嚴文又敲出2分全壘打，演出單場雙響砲，形成10比2領先。6局上林立、陳俊秀獲保送後，林泓育敲二壘安打，帶有1分打點，林智平再擊出1打點滾地球。

獅隊投手群7局上控球不穩，林航投1次保送退場後，換成林威志再投2次保送形成滿壘，接著林立、朱育賢都敲安打，攻下3分，之後三壘手郭阜林發生失誤得2分，張閔勛再補上1打點安打。

桃猿9局上也攻下1分，9局下獅隊滿壘時，投手林柏佑發生暴投得1分；不過最終桃猿還是以19比3擊退獅隊，奪下2連勝，全年勝率也超車另一地輸球的富邦悍將，重回第一名，領先0.5場勝差。

桃猿先發投手李茲用96球主投6局，僅被敲出2支安打，不過都是陽春全壘打，失2分，飆出10次三振，演出優質先發，奪下本季第15勝，仍在勝投排行榜上遙遙領先，第2名為羅力及王溢正12勝。（編輯：屈享平）1080928