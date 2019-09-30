獨家招式獲青睞 黃政嘉受邀參加霹靂舞總決賽

（中央社記者龍柏安台北30日電）由知名機能飲料品牌所舉辦的Red Bull BC One霹靂舞賽，今年11月將在印度孟買舉行總決賽，台灣舞者小猴子（黃政嘉）以外卡身分取得參賽門票，是台灣第一人。

一年一度的Red Bull BC One，是1對1霹靂舞的年度重頭戲之一，總決賽男女僅16人可以受邀參賽，今年小猴子以個人拿手的獨門大招，獲得國際評審青睞，主動發出外卡邀請，也讓他得以踏上追夢之旅。

來自嘉義築夢者（Dream Runnerz）舞團的小猴子，自國中開始接觸霹靂舞，2015年就曾參加Red Bull BC One Taiwan Cypher，可惜當時沒能晉級。他強調，「受到任何打擊和挫折都不應該搖動你想要變強的心，要想辦法實踐它，最後你才能成為頂尖」。

這次小猴子獲邀參加Red Bull BC One，他相信如果自己可以表現得夠出色，未來會有更多台灣好手、有更多機會可以站上這個舞台。

小猴子強調，他希望可讓世界記住築夢者並記住他，替台灣所有B-boy（霹靂舞者）在世界舞台上插旗，「這份榮耀是我與台灣B-boy共享的，就像團長哈利跟我說過，我不一定會拿到冠軍，但是我一定要是被大家記住的那一位」。（編輯：張雅淨）1080930