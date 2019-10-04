Lamigo桃猿最後一次總冠軍賽 門票7日開賣

（中央社記者楊啟芳台北4日電）Lamigo桃猿今天確定取得全年勝率第一名，總冠軍賽將交手中信兄弟，取得4場主場優勢，桃猿也宣布，總冠軍賽門票於7日全面開賣，票價最貴為1680元，將贈送紀念T。

桃猿今天以15比4擊退中信兄弟，確定取得全年勝率第一名，總冠軍賽對戰兄弟有4場主場優勢，分別為第1、2、6、7場，日期為12日、13日、19日、20日，由於採7戰4勝制，後2場如有需要才會進行。

桃猿會員金、銀猿卡友可在5日13時至23時59分搶先預購座位，狀猿卡友則可在6日10時至23時59分預購座位，每個購票密碼每場限購6張。會員優先購票後，將於7日10時全面開放售票，每人每場限購4張，全台Famiport系統以及FamiTicket全網購票網皆可購買。

票價部分，東西下A、B、C、D、E、F區為新台幣1680元，東西下G、H、I、J、K、L、M以及東西上層看台全區為1480元，左外野全區980元、右外野全區680元、桃猿大盛餐飲區1780元，全部不分全半票。

桃猿已經確定將球隊轉賣給日本樂天企業，從明年開始接手球隊，因此這次總冠軍賽為Lamigo桃猿最後一次。第一戰桃猿將發贈內野全區及左外野全區球迷白色紀念T「榮耀再臨」，為球隊助威；第二戰則是贈送黑色紀念T「經典黑潮」，後2戰若有舉行會另行公布贈品。

桃猿表示，紀念T胸前視覺為Lamigo字樣，結合桃園國際棒球場的經典意象，衣服後背將Lamigo成軍16年的口號交織設計成LM，尺寸規劃L和M兩款，目標在最後一年奪3連霸。（編輯：張佑之）1081004