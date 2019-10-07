宋家豪挨轟吞敗 軟銀晉級日職季後賽第2輪

（中央社記者謝靜雯台北7日電）日職太平洋聯盟季後賽首輪，樂天隊投手宋家豪季後賽連3場登板，今天7局中繼被內川聖一敲全壘打，樂天1比2吞敗，無緣晉級，宋家豪承擔敗投，軟銀將與西武隊爭取總冠軍賽門票。

日職太平洋聯盟3戰2勝制季後賽首輪，首戰樂天隊拿下勝利，昨天軟銀隊扳回一城，宋家豪前兩場比賽都有出賽，總計投2局4次三振、無失分，從例行賽到季後賽，今天賽前宋家豪連19場出賽無失分。

今天前3局兩隊都沒有拿下分數，樂天隊4局靠著淺村榮斗陽春砲先馳得點，4局下半軟銀隊2人出局，靠著接連3支安打、拿下追平分。

兩隊6局打完1比1僵持不下，宋家豪7局接手中繼，面對首名打者內川聖一，第3球被敲出超前比數全壘打，表情懊悔，接著再被敲出安打，1人出局後，抓到一壘盜上二壘跑者，接著三振打者，沒有再多掉分數。

宋家豪今天總計用14球投1局，被敲2支安打，失掉1分責失分，最快球速152公里，也是繼8月23日後首度出賽失分，這一分十分沉重，樂天隊吞敗，宋家豪承擔敗投，宋家豪2017年季後賽戰績2勝1敗，今天吞敗，為日職生涯季後賽第2敗。

軟銀隊晉級季後賽第2輪，將於9日起與太平洋聯盟例行賽排名第一名的西武隊打6戰4勝制比賽，西武隊保送1勝，兩隊將爭取晉級「日本一」總冠軍賽門票。（編輯：管中維）1081007