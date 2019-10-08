全運會棒球陳真開轟當火柴 新北4強仍不敵台北

（中央社記者謝靜雯桃園8日電）108年全國運動會棒球項目，4強賽新北市和台北市交手，新北市隊陳真當「火柴」，3局敲出陽春砲帶起大局，仍不敵老經驗台北市隊球員，終場以6比7吞敗，明天將和桃園市爭季軍。

全國運動會棒球4強賽今天在桃園、青埔棒球場兩地開打，新北市隊與台北市隊交手，新北市隊2局打完1比2落後，3局開路先鋒第一棒陳真敲出陽春砲、帶動攻勢，再靠曹家淵、黃裕翔、姜建銘、蔣少宏接連安打，單局攻下4分、超前比數。

台北市隊3局下半追分，靠著單局5次保送（2次觸身球保送）、3支安打，追回5分，再度要回領先，新北市隊5局再追回1分，但追分不及、吞下敗仗。

新北市隊總教練周正雄表示，因為賽程較緊湊，陣中野手傷兵多，球員體力上的負荷也有點吃不消，今天全場敲出安打數雖然比台北市多，但是台北市隊以業餘社會隊強權合作金庫成棒隊為班底，球員經驗豐富，比賽後半段，場上有攻勢對手都能很快應對。

新北市隊野手陳真為文化大學成棒隊大三球員，先前梅花旗大學棒球錦標賽，看著隊友董秉軒、劉致榮表現亮眼，陳真笑說：「不能輸。」今天敲出個人此次賽會首轟，且是在職棒比賽場地桃園棒球場開轟，「感覺特別不一樣」。

陳真笑說，參加比賽常常都是自己先有打擊表現、帶動球隊攻勢，「劉致榮都叫我火柴、火苗」，從梅花旗後半段開始，打擊手感就一直維持的不錯，延續到全運會也有好的發揮。

近期有許多爭議事件的文化大學球員陳偉濠，也是全運會新北市代表隊球員，但今天已經離隊回學校說明狀況、沒有出現在球場。周正雄表示，發現問題更重要的是想辦法解決，培養一個球員並不容易。（編輯：張雅淨）1081008