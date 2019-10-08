全運棒球林加祐開轟 國家隊選吳昇峰慧眼識英雄

108年全國運動會棒球比賽，8日4強台北市隊與新北市隊碰頭，台北市隊林加祐（前）開轟，吳昇峰後援關門，順利以7比6拿勝、晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 108年10月8日

（中央社記者謝靜雯桃園8日電）全國運動會棒球比賽，台北市4強與新北市交手，台北市隊林加祐開轟，吳昇峰後援關門，以7比6拿勝、晉級冠軍戰。總教練許順益說，吳昇峰能獲國家隊選訓肯定，「慧眼識英雄」。

108年全國運動會棒球比賽，今天4強台北市隊與新北市隊碰頭，台北市隊老經驗野手林加祐首局敲出2分砲、帶起氣勢，新北市隊2、3局追分，3局上半打完，新北市以5比2、超前比分。

台北市隊3局下半追分，抓準新北市投手群出狀況，靠著接連安打、保送、觸身球保送，單局攻下5分、奠定勝基。

林加祐去年雅加達亞運打完後，回到母隊合作金庫成棒隊，越來越多時間任教練職、輔助陣中年輕球員，全運會上陣出賽表現也不遜色。全運會台北市隊、合作金庫成棒隊總教練許順益表示，之後還是會按照規劃讓林加祐任教練職，把機會給年輕球員。

今天8局打完台北市隊7比6領先，9局新北市隊進攻2人出局、壘上有人，台北市隊派出亞運「抗韓英雄」吳昇峰關門。許順益表示，台北市給球員很多的資源和協助，代表台北市隊打全運會，大家都很想贏。

吳昇峰去年亞運一戰成名，今年年底2個重點棒球賽事，亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球賽，都有被選入中華隊名單中，也是12強賽28人名單中唯一業餘球員。許順益表示，吳昇峰的表現有目共睹，「有膽識、國際賽表現穩定，中華隊教練團慧眼識英雄，知道他是可用之兵」。

吳昇峰的表現，也代表台灣業餘棒球界，外界十分關注，許順益表示，不希望給子弟兵太大的壓力，但還是希望他可以對中華隊有貢獻。

全運會4強賽另外一場比賽，高雄市以9比1擊敗桃園市隊，台北市隊明天將與高雄市隊爭冠，桃園市隊則與新北市隊季軍戰交手。（編輯：張雅淨）1081008

108年全國運動會棒球比賽，8日4強台北市隊與新北市隊碰頭，台北市隊林加祐開轟，吳昇峰（左）後援關門，以7比6拿勝、晉級冠軍戰。總教練許順益說，吳昇峰的表現有目共睹，能獲國家隊選訓肯定，「慧眼識英雄」。中央社記者謝靜雯攝 108年10月8日