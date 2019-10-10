德國桌球公開賽 林昀儒鄭怡靜攜手進混雙8強

（中央社記者龍柏安台北10日電）相隔2個多月再次合體，台灣「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜顯得有些生疏，所幸兩人在2019德國桌球公開賽歷經首局熱機，很快找回感覺，以3比1淘汰比利時組合晉級8強。

2019德國桌球公開賽是桌壇世界巡迴賽當中等級最高的白金系列賽事，整季僅有6站，德國則是年度倒數第2站。

世界排名第10的台灣男桌一哥林昀儒和一姐鄭怡靜，本季已先後拿下阿曼挑戰賽與中國公開賽2座混雙冠軍，而兩人上一次合體，已是7月的澳洲公開賽聯手鍍銅。

這次德國公開賽緊接在108年桃園全國運動會桌球項目之後，兩人6日比賽結束，搭乘深夜11時的班機飛往德國參賽，今天混雙首輪面對比利時的努亭克（Cedric Nuytinck）與龍麗莎，兩人開局打得有些「卡卡」，先以6比11草草棄守。

不過歷經首局暖身，台灣的「黃金混雙」很快找回感覺，次局靠著鄭怡靜連續搶攻，開局就取得4比0領先，最多握有8比2大幅優勢，最後以11比4扳回一成。

順利扳平戰局後，兩人也越打越順，接下來分別以11比6、11比4拿下，以3比1淘汰對手，順利晉級8強。

至於稍早出賽的陳建安與陳思羽這組「雙陳配」，今天面對強敵日本組合水谷隼與伊藤美誠，開賽就以6比11、8比11連丟兩局，讓對手提前取得聽牌優勢，兩人雖在第3局以11比8還以顏色，可惜第4局仍以8比11棄守，無緣晉級。（編輯：吳協昌）1081010