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世界沙灘運動會 王翌達沙灘空手道奪銀

最新更新：2019/10/13 23:11
台灣空手道好手王翌達（左）13日在卡達杜哈舉行的2019世界沙灘運動會沙灘空手道「型」，拿下銀牌。（中華奧會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年10月13日
台灣空手道好手王翌達（左）13日在卡達杜哈舉行的2019世界沙灘運動會沙灘空手道「型」，拿下銀牌。（中華奧會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年10月13日

（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣空手道好手王翌達今天在2019世界沙灘運動會沙灘空手道「型」金牌戰，以24.94分比26.40分不敵世界排名第二的西班牙名將昆特羅，獲得銀牌。

在卡達杜哈舉行的2019世界沙灘運動會，今年首次舉辦，台灣僅派隊征戰鐵人水陸兩項、運動攀登與空手道等3個運動項目，共僅5名選手參加，王翌達成功替中華代表團拿下本屆賽會首面獎牌。

王翌達在去年雅加達—巨港亞運，就曾在男子空手道「型」拿下銀牌，這次世沙運再次代表台灣出征。

沙灘空手道項目今年共計有27個國家、32名選手參賽，比賽共分4組進行預賽、複賽、排名賽和決賽。

王翌達預賽先以24.28分、分組第三順利晉級，不料他在複賽表現不如預期，僅繳出23.88分，低空晉級8強排名賽，所幸接下來表現回穩，再飆出同組4名選手當中最高的25.02分，以分組第一挺進壓軸金牌戰。

王翌達決賽對手是世界排名第2的西班牙名將昆特羅（Damian Quintero），可惜王翌達沒能複製去年曾在巴黎公開賽擊敗昆特羅的劇本，最終以24.94分比26.40分不敵對手，居次銀恨。

王翌達賽後表示，很高興可以參加首屆世沙運，也很開心第一次參賽就拿到獎牌，他透露在沙灘上打空手道讓他覺得很新奇，「過去我們從來沒有在沙灘上練過（空手道），不過我們已經盡了最大的努力。」（編輯：管中維）1081013

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