中華男足15日挑戰澳洲 教練籲拿出自信拚奇蹟

（中央社記者龍柏安台北14日電）主場苦吞2連敗的中華男子足球代表隊，明天晚上將在高雄國家體育場，出戰2022卡達世界盃資格賽第2輪分組實力最強的澳洲，英籍總教練蘭卡斯特盼球員拿出自信，創造奇蹟。

中華男足今年在2022卡達世界盃資格賽第2輪，與澳洲、科威特、約旦與尼泊爾被分在B組，中華隊前2次主場出賽，分別以1比2惜敗約旦，又以0比2爆冷輸給尼泊爾，明天晚上7時40分將面對世界排名44的澳洲，蘭卡斯特（Louis Lancaster）坦言，澳洲將是中華男足有史以來面對最強大的對手。

蘭卡斯特今天在賽前記者會表示，這次集訓過程順利，且全隊準備充分，他也點出，對戰重點是球員不能害怕對手。

此外蘭卡斯特也坦承，雖然外界不看好獲勝，「但我們希望能夠創造奇蹟，踢出屬於我們的風格，啟發台灣正在踢球的孩子。」

中華男足隊長陳柏良則說：「我自己相當期待這場比賽，希望能夠看看我們跟世界的距離，也希望大家不要有包袱，拿出平常訓練的內容，盡全力在場上表現。」

澳洲男足總教練阿諾（Graham Arnold）表示，他的隊員已準備好這場比賽，「我們面對中華隊和面對其他對手一樣，會拿出最佳陣容比賽。」（編輯：洪學廣）1081014