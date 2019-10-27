有跑有保庇 西螺太平媽祈福馬拉松熱鬧開跑

（中央社記者龍柏安台北27日電）2019西螺媽祖太平媽祈福馬拉松今天清晨5時30分鳴槍起跑，近5000名跑者共襄盛舉，終點還可體驗「鑽轎腳」的台灣宮廟特殊文化，讓跑友們保平安招好運。

由西螺福興宮所舉辦的西螺媽祖太平媽祈福馬拉松今年邁入第2屆，今天上午4時左右，跑友們就聚集在福興宮前，大會別出心裁找來電音三太子，帶領大家進行賽前暖身，5時30分一到，選手們魚貫而出，替比賽拉開序幕。

賽事路線行經西螺當地最大地標西螺大橋，沿途還能飽覽田園風光，今年還有一名愛跑步的媽媽跑者陳嘉齡，推著娃娃車上重度腦性麻痺的兒子一起完賽，堪稱比賽最美麗風景。

近年民眾參加路跑賽，除了賺健康，還成為一種最潮的休閒生活方式，不少跑者比賽也玩創意，打扮成白雪公主，甚至還有以殭屍造型的方式參賽，替賽事增添不少趣味。

賽事包括42公里全馬組、21公里半馬組、10公里挑戰組及3公里歡樂組，有別於其他賽事，在比賽終點前，還有特別設有「鑽轎腳」，讓跑友們完賽後還能賺福氣。

主辦單位為了讓選手「滿載而歸」，今年所有完賽選手都能享用平安餐佳餚，現場還抽出幸運兒可獲得iPhone XS、太平媽Q版金項鍊、日本東京來回機票、電動機車等大獎，堪稱CP值破表的馬拉松賽。（編輯：管中維）1081027