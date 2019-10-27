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台東高中黑豹旗初亮相吞敗止步 大理4轟勝三重

最新更新：2019/10/27 17:42

（中央社記者謝靜雯台北27日電）黑豹旗全國高中棒球大賽，此次首度參賽的台東高中首戰與屏東高工交手，3局敲黑豹旗隊史首安，但終場以0比15遭扣倒；大理高中打線發揮，全場4轟，以31比0、4局扣倒三重高中。

2019年黑豹旗全國高中棒球大賽分區預賽，台東高中為今年參賽球隊新面孔，為社團性質球隊，黑豹旗隊史首戰，今天在天母棒球場與屏東高工交手，台東高中首局投手、守備就有狀況，屏東高工靠著4次保送、1次失誤、1支安打，開賽就攻下3分。

台東高中前2局沒有安打，僅靠著保送上壘，直到3局1人出局後，9棒邱楚鈞敲出隊史黑豹旗首安，但沒能延續攻勢、沒有拿下分數。

屏東高工4局靠著接連保送、三壘打、高飛犧牲打，單局再添3分，5局一口氣打了14人次，攻下9分，提前拿下比賽勝利；台東高中黑豹旗初登場，首戰以0比15、5局吞敗止步。

大理高中今天在重新棒球場與三重高中交手，大理高中打線發揮，全場敲出25支安打，首局周智紘開轟，2局一口氣打了17人次，黃聖偉、李展毅、石偉誠都敲全壘打，靠著單局9安、4保送、1次守備失誤，攻下11分、奠定勝基。（編輯：管中維）1081027

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