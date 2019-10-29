余謙對12強古巴後援獲讚霸氣 旅外目標不變

（中央社記者謝靜雯新北29日電）開南大學棒球隊18歲投手余謙，結束U18世界盃棒球賽，加入亞錦中華隊與世界12強棒球賽古巴隊打熱身賽，後援2局讓古巴教頭讚「霸氣」，余謙微調動作保護手臂，旅外目標不變。

余謙在U18世界盃棒球賽冠軍戰，對美國先發好投，率隊拿下冠軍，一戰成名，在U18世界盃集訓期間球速進步快、突破150公里，此次與12強賽古巴隊交流賽，也被補進亞錦中華隊，被視為未來成棒隊潛力可用之兵。

余謙今天與古巴隊交流賽8局登板，接連被敲安打、隊友守備失誤，再投出觸身球保送、保送，單局失掉2分皆非責失分，9局回穩，讓古巴隊打者3上3下，成功替球隊守住勝利。

余謙表示，8局登板動作有一點跑掉，學長鄭祐豪叮嚀，太想要用力身體衝得太快，動作有點跑掉，9局有特別注意，成棒第一次與國外球隊對戰，也是首度對上古巴隊，余謙表示，「多吸收經驗。」

余謙升上大學後，開南大學棒球隊總教練郭李建夫幫忙微調動作，希望他多用下半身的力量，余謙坦言微調動作不到2個月，還有點不習慣，但多用下半身的力量，可以避免使用太多手部力量，希望可以保護手臂、不要受傷。

余謙今年暑假高中畢業時，一度考慮投入中職選秀，後來決定進大學磨練、等機會，他提到還是以旅外為目標，先把自己準備好、等待機會。（編輯：管中維）1081029