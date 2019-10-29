中繼王黃子鵬生涯首獲獎 證明第7輪不比別人差

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，年度中繼王由Lamigo桃猿黃子鵬拿下，他笑說，因為是第一次上台領獎非常緊張；他並說：「選秀第7輪也是可以有黑馬，實力不會比別人差。」

黃子鵬本季出賽多達60場，拿下4勝5敗、23次中繼成功，奪下職棒生涯首座個人獎項，防禦率3.25。上台領獎之後，黃子鵬特別準備講稿，感謝球團、行政人員及家人等。

黃子鵬致詞時說：「想感謝劉保佑董事長16年來創造了這麼強大的隊伍，之後不管穿什麼衣服都會以桃園為榮，感謝領隊、副領隊，讓我可以圓夢打職棒，讓選秀第7輪也是可以有黑馬。」

領完獎之後，黃子鵬笑說：「很緊張耶，上台一直抖，本來想要把稿子背起來，但真的背不起來。」他表示，以前曾給自己目標，每個階段都要拿一個獎，大學時在爆米花聯盟曾錯失防禦率王，感到有些遺憾，如今能順利拿獎，他說：「很開心職業第2年就拿下，但我不會因此滿足。」

第一次站上頒獎台後，也讓黃子鵬回想起2017年季中選秀會的往事，當時他在荷蘭比港口盃，準備要先發出賽，「本來希望是前4輪，但後來想說只要有就好，從那刻開始，覺得第幾輪不重要，謝謝球團給我機會，要更珍惜、更努力，證明第7輪實力不會比別人差。」（編輯：管中維）1081029