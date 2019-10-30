寶島夢想家重裝出擊 晉級季後賽是低標

（中央社記者龍柏安台北30日電）東南亞職業籃球聯賽（ABL）上季例行賽龍頭寶島夢想家，本季重新出發，領隊「黑人」陳建州開玩笑地表示，例行賽要超越上季並不容易，打進季後賽是最低標準。

寶島夢想家今天舉行賽季記者會，公布全新標語「夢想的力量」，球隊吉祥物獨角獸也首度曝光，而球隊季外也積極補強，除網羅從中國男子職業籃球聯賽（CBA）返台的前中華隊國手楊敬敏，也找來上季效力富邦勇士的「台灣噴射機」張宗憲，加上原有的全能前鋒田壘在內，打造出豪華鋒線陣容，替今年賽季加入全新元素。

上季頂著例行賽龍頭光環，但夢想家卻在季後賽首輪止步，陳建州表示，本季打進季後賽將是最低標，當然也希望能夠突破首輪。

ABL本季最大看點，就是有望上演「寶島內戰」，除寶島夢想家之外，還有季外加盟的台北富邦勇士，兩隊預計在12月7日首度對決，陳建州感性地說：「這場比賽只會有一個贏家，我們希望這個贏家是球迷。」

季外才從富邦轉戰夢想家的張宗憲，對於將與老東家對決，表現的很平靜，僅說：「就只會當成一場平常的比賽，如果太激動，反而會影響自己的節奏。」

而同樣是球隊新血的楊敬敏，則認為過去台灣球迷沒有機會看到這樣的對決，他強調，希望球迷踴躍入場，「我們也會拿出最好表現來回饋球迷」。

目前夢想家還有2名洋將預計本週到位，陳建州透露，人選當中有1人是曾打過超級籃球聯賽（SBL）的長人李恩（Liam McMorrow），另一人則是飆分能力強悍的前NCAA得分王肯尼（Marcus Keene），夢想家總教練朱里雅斯（Kyle Julius）笑說：「我希望他們能按照計畫，本週就會到球隊報到。」（編輯：張芷瑄）1081030