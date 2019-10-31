國民隊史世界大賽首冠 天才小史摘MVP[影]

影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社休士頓30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民今天逆轉擊敗休士頓太空人，奪得隊史第一座世界大賽冠軍，為國民在系列賽取得2勝的「天才小史」史特拉斯堡獲選最有價值球員（MVP）。

國民今天靠7局上兩支全壘打逆轉，最終6比2贏球，在7戰4勝制世界大賽以4比3封王，並與太空人聯手締造世界大賽史上首次7場都是客軍獲勝的新紀錄。

今年國民在賽季之初走得並不順遂，在看板球星哈波（Bryce Harper）轉戰費城費城人的情況下，季初戰績一度為慘澹的19勝31敗，後來開始穩步回升，到一戰定生死的外卡戰擊敗密爾瓦基釀酒人，開啟季後賽驚奇之旅。

季後賽首輪在不被看好的情況下，國民以3比2扳倒國家聯盟季後賽頭號種子洛杉磯道奇，國聯冠軍賽4比0橫掃聖路易紅雀，闖進世界大賽後，在沒有主場優勢的情況下，硬是在客場拿下4場勝利，擊敗美國聯盟戰績最佳的太空人，拿下世界大賽冠軍。

曾於2011年拿下美聯賽揚獎的史特拉斯堡（Stephen Strasburg），本季戰績18勝6敗，防禦率3.32。他這次在世界大賽第2戰與第6戰兩場先發都拿下勝投，14.1局投球只掉4分自責分，防禦率2.51，兩戰都力壓太空人王牌魏蘭德（Justin Verlander），尤其昨天率隊拿下背水一戰的第6戰，是奪冠大功臣。

整個季後賽，史特拉斯堡出賽6場，戰績5勝0敗，投36.1局丟9分，其中8分自責分，防禦率低到只有1.98。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1081031