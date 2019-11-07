12強台日大戰 各地戶外轉播球迷呼喊加油

世界棒球12強賽B組預賽，中華隊及日本隊7日晚間在台中正面對決，台中市政府在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦轉播活動，吸引大批民眾到場觀賞，盼中華隊成功射日，搶下分組第一。中央社記者蘇木春攝 108年11月7日

（中央社台北7日綜合報導）世界棒球12強賽B組確定由中華隊及日本晉級複賽，今天晚間兩隊正面對決，全台各地都有戶外直播賽事，聚集不少球迷在場大啖日式料理、拿加油棒大聲呼喊，希望「射日成功」。

位於台北市南港區的中國信託金融園區今天在戶外以大螢幕轉播賽事，並安排主持人用大聲公帶領呼口號、吹奏加油樂，啦啦隊員則穿著透明雨衣表演，為中華隊加油。由於飄雨，許多人湧進園區二樓空橋及大樓連通道廣場，邊躲雨邊看球，人潮比昨天更多、幾乎將園區廣場塞滿。

新北市晚間在板橋第一運動場外，以300吋大螢幕同步轉播中華隊與日本隊賽事，市長侯友宜與中國國民黨籍立法委員柯志恩、新北市議員林國春等人，持加油棒與近1000名球迷一起觀賞賽事，應援團包括板橋新埔國小棒球隊、新北成棒隊也到場一起為中華隊加油喝采。

桃園市政府晚間在桃園市府廣場舉辦戶外轉播，除透過500吋螢幕，讓現場民眾如臨現場，更準備遊戲與加油活動，另安排Lamigo桃猿隊的啦啦隊到場，一起為中華隊加油。

台中市政府在台灣大道市政大樓府前廣場，利用大螢幕現場轉播比賽，吸引超過千人到場觀賞，台中市長盧秀燕也與球迷同樂，不少民眾自備野餐墊、大啖日式料理觀戰，直呼跟大家一起看比在家裡看比賽更有氣氛。

台南市政府在台南市立棒球場前廣場提供同步轉播賽事，現場準備的1000張板凳全部被借完，還有不少人自備椅子前往觀賽。台南市長黃偉哲與中華職棒統一獅隊的選手吳桀睿、潘傑楷也到場與球迷們一起看球。

高雄市政府則是在四維行政中心設置大螢幕，轉播兩隊賽事，現場有日式餐點壽司供觀戰球迷享用，支持中華隊「力嗑」日本隊。球迷都表示，希望齊心協力為中華隊加油，今晚戰局能見識中華隊勢如破竹、「射日」成功。

基隆市政府在火車站南廣場架設200吋大螢幕，雖然戶外風勢強勁仍不減球迷熱情，200張椅子座無虛席，許多小球員穿著球衣到場為中華隊加油打氣。市府不僅準備加油棒、爆米花和小禮物，還安排前體育主播簡懿佳和演員陳彥廷擔任主持人，現場嗨翻天。

宜蘭縣政府晚間6時在宜蘭火車站前丟丟噹廣場，推出戶外大螢幕轉播，還提供加油棒、茶葉蛋、熱狗與飲料給觀賽民眾，現場湧進許多熱情棒球迷。縣府表示，舉辦戶外大型螢幕轉播就是希望藉由這次活動聲援中華隊，並讓宜蘭人的棒球魂再度沸騰起來。（編輯：謝雅竹）1081107