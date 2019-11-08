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NBA怪物新秀受傷趕不上開季 威廉森樂觀以對

最新更新：2019/11/08 11:16
兩週半前動刀治療半月板撕裂傷的美國職籃NBA怪物新秀威廉森（右）表示，自己正在努力復健。（圖取自威廉斯IG）
兩週半前動刀治療半月板撕裂傷的美國職籃NBA怪物新秀威廉森（右）表示，自己正在努力復健。（圖取自威廉斯IG）

（中央社紐奧良7日綜合外電報導）兩週半前動刀治療半月板撕裂傷的美國職籃NBA怪物新秀威廉森（Zion Williamson）表示，他正努力復健，並會試著對最終回歸保持正面態度。

紐奧良鵜鶘今年在選秀會上，以狀元籤選進19歲的威廉森，擔任前鋒的威廉森對於傷勢復原並不過分著急，而醫生表示需要6到8週的時間。

19歲的威廉森說：「我覺得自己一天比一天強壯。防護員說我變得越來越強壯，而我也能感受到每天的差異。」這是他10月21日接受手術以來，首度公開發言。

威廉森無法確切知道他是在什麼時間點、在什麼樣的狀況下傷到膝蓋，但他記得在一場對聖安東尼奧馬刺的季前熱身賽後，就曾感到痠痛。

談到開刀的事，威廉森說：「對我來說，我並不擔心，我的感覺就像是，我們去把它搞定吧，然後咱們可以開始復健的療程。」

鵜鶘本季開打至今，戰績1勝6敗。

鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）表示，在等待傷兵歸隊期間，球隊會保持耐心。

哈勒戴說：「你知道威廉森的，他想上場幫助隊友，他感覺上就像是能為我們貢獻很多，而我們確實也認為他可以，我們會堅持住，直到他回來。」

威廉森在季前熱身賽，有71.4%的投籃命中率，平均可有23.3分、6.5籃板的成績。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1081108

影片來源：House of Highlights YouTube頻道

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