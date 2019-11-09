李凱威2安4打點 味全交流賽勝阿德雷德巨人

中職味全龍隊9日在嘉義與澳職阿德雷德巨人隊進行交流賽，龍隊野手李凱威賽後獲選為單場最有價值球員（MVP），受訪時被隊友潑飲料慶賀。中央社記者吳家昇攝 108年11月9日

（中央社記者謝靜雯嘉義9日電）中職味全龍隊今天與澳職阿德雷德巨人隊交流賽，味全龍隊打線發揮，全場12安、李凱威單場2安4打點，率隊以13比4拿勝，也首度體驗登上賽後MVP舞台，李凱威直呼：「很新鮮。」

中職味全龍隊今天在嘉義棒球場與阿德雷德巨人隊打交流賽，兩隊比賽前半段攻勢互有往來，4局上半打完，味全龍隊1比3落後，4局下半追分，吳睿勝開轟，再接連選到3次保送，滿壘時李凱威關鍵二壘打，一棒送回3分、翻轉戰局。

味全龍隊5、6局都有添分，7局再靠著單局5支安打，包括高淮安全壘打，單局攻下5分、奠定勝基；李凱威今天總計5打席敲出2支安打，獲得2次觸身球保送，貢獻4分打點，打擊表現亮眼，獲頒單場最有價值球員（MVP）。

味全龍隊總教練葉君璋表示，今天打線前半段沒能掌握好，但後半段越打越順，「李凱威進來球隊之後，一直維持不錯打擊狀況，態度也很好」。

李凱威表示，4局球隊落後、滿壘時上場打擊，當時想著對方投手已經連續投出3次保送，鎖定直球攻擊、收到不錯效果；李凱威登上賽後MVP訪問舞台，笑說以前沒有過類似的經驗，「第一次體驗MVP訪問、跳舞，蠻新鮮的」。（編輯：葉俐緯）1081109