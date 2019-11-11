女棒亞錦賽中華擊敗菲律賓 分組第一晉複賽

（中央社記者謝靜雯台北11日電）亞洲女子棒球錦標賽，中華隊預賽最終戰與菲律賓交手，投打發揮，全場敲出7安、攻勢串聯，投手群壓制，僅讓菲律賓隊敲2支安打，終場以15比0、4局拿勝，以分組第一晉級複賽。

2019年亞洲女子棒球錦標賽9日起在中國中山開打，總計8支球隊，預賽分2組舉行，採單循環賽，分組前2名晉級複賽，中華隊與韓國、香港、菲律賓同組，日本、中國、印度和巴基斯坦同組。

中華隊預賽接連擊敗韓國、香港，昨天就確定提前取得複賽門票，今天預賽最後一戰與菲律賓隊交手，爭取分組第一名，中華隊先發投手謝文靜首局稍微有狀況，讓菲律賓隊靠著安打、捕逸、保送，攻佔一、三壘，但力守不失分。

謝文靜總計兩局投球，被敲出2支安打，雖然一度讓對手上到得點圈，但力守不失分，中華隊3局啟動牛棚，許渝蘋後援2局無失分，沒被敲出安打，替球隊守住勝利。

中華隊今天比賽2局有攻勢，靠著接連保送、盜壘、捕逸先馳得點，再靠著李詩芸安打送回第2分、接著觸身球保送、四壞保送、暴投，再跑回第3分，杜育娟適時安打，一棒送回2分，再靠著盜壘、保送、安打，跑回球隊第6分。

中華隊3局再起攻勢，靠著單局3安，包括黃巧芸的三壘打，接連保送，單局攻下7分、拉開領先差距，4局再靠著接連保送、失誤，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

中華隊擊敗菲律賓，以分組第一名晉級複賽，菲律賓分組第二名晉級，另外一組晉級隊伍為日本、中國，複賽將於13日開打，冠軍15日出爐。（編輯：管中維）1081111