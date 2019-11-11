12強棒球賽金宰煥3分砲 韓國5比1擊敗美國

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）世界12強棒球賽複賽，韓國今天與美國隊交手，韓國隊金宰煥首局就開轟，3分砲打起球隊氣勢，左投梁玹種先發5.2局好投，率隊以5比1拿勝，韓國隊明天將與中華隊交手。

世界12強棒球賽複賽，韓國隊首戰在東京巨蛋與美國隊交手，韓國隊首局就有攻勢，1人出局後金河成、李政厚接連敲安，2人出局後金宰煥開轟，3分砲幫助球隊開賽就取得領先。

韓國隊今天由左投梁玹種先發，梁玹種預賽對澳洲隊比賽先發表現亮眼，總計投6局飆出10次三振、無失分，是球隊搶勝關鍵，今天對美國隊出賽，也投出水準。

梁玹種今天首局1人出局後，先被敲出二壘打，投出保送，接著再被敲出安打、攻占滿壘，危機時刻連飆2次三振，瓦解可能失分危機。

梁玹種2局再遇狀況，2人出局後接連被敲2支安打，接著讓打者敲出游擊方向滾地球，抓到該局第3個出局數，力守不失分。梁玹種3到5局再被敲出3支安打、無失分，6局面對首名打者小若克（Brent Rooker）被敲出陽春砲掉分，6局沒有投完退場。

梁玹種今天總計投5.2局被敲10安，投出7次三振，失掉1分責失分，韓國隊牛棚投手李映河、李庸燦、曹尚佑依序登板，僅再被敲出3支安打、無失分，成功替球隊守住勝利。

韓國隊7局再有攻勢，靠著朴珉宇、金河成、李政厚接連安打，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。中華隊明天將在千葉ZOZO海洋球場與韓國隊交手，中華隊想拚2020年東京奧運棒球門票，明天的比賽有輸不得的壓力，將由旅日投手張奕先發。（編輯：張雅淨）1081111