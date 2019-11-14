女棒亞錦賽中華勝中國晉級 與日本爭冠盼復仇

2019年第2屆亞洲女子棒球錦標賽，中華隊14日複賽與中國隊交手，中華隊投打發揮，以15比0、4局拿勝，取得冠軍戰門票，15日將再度碰上強敵日本，盼能復仇成功，將冠軍盃抱回台灣。（中華女棒隊教練顏良吉提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）亞洲女子棒球錦標賽，中華隊今天複賽與中國隊交手，中華隊投打發揮，以15比0、4局拿勝，順利取得冠軍戰門票，明天將再度碰上強敵日本，盼能復仇成功，將冠軍盃抱回台灣。

2019年第二屆亞洲女子棒球錦標賽9日起在中國中山舉行，中華隊分組預賽3戰全勝晉級，昨天複賽首戰與強敵日本隊碰頭，守備狀況多，以1比16、4局不敵，吞下此次賽會首敗。

中華隊今天複賽與地主中國隊交手，中華隊投打發揮，中華隊首局就有攻勢，靠著保送、黃巧芸安打、對手守備失誤、高飛犧牲打，開賽攻下3分，2局中華隊滿壘時靠著野手選擇先跑回分數，中國隊守備自亂陣腳，黃巧芸再補上安打，中華隊單局再添3分。

中華隊3局再起攻勢，抓準中國隊投手、守備都出狀況，單局攻下8分、奠定勝基，4局再多添1分，提前拿下比賽勝利；中華隊先發投手謝文靜好投壓制，僅讓對手敲出2支安打，封鎖中國隊打線，是球隊搶勝功臣之一。

上一屆2017年亞洲女子棒球錦標賽，中華隊為亞軍，冠軍為日本隊，此屆中華、日本爭冠，兩隊複賽交手、中華隊居下風，但中華隊教練團有信心，也表示有先前複賽交手輸球的經驗，相信球員們更知道自己不足的地方，明天最後一戰，沒有保留、全力搶勝。

日本隊目標挑戰二連霸，教練團表示，投手群的調整越來越好，明天最後一場比賽，希望能夠不留下遺憾回日本；明天冠軍戰將於台灣時間晚間6時舉行，季軍戰則於下午1時由中國隊與菲律賓隊交手。（編輯：葉俐緯）1081114