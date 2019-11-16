入圍年度突破新星 林昀儒奧地利公開賽8強止步

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在奧地利桌球公開賽8強賽，儘管以2比4不敵中國球王樊振東，但國際桌球總會最新公布2019年度突破新星入圍名單，林昀儒表現受到肯定而獲提名。

國際桌球總會（ITTF）日前發布2019年球星頒獎典禮部分入圍名單，其中世界排名第10的林昀儒入圍最佳男運動員，是繼台灣桌球一姐鄭怡靜後，史上第2位入圍年度最佳運動員的台灣球員。

林昀儒今年在捷克公開賽拿下職業生涯首座巡迴賽冠軍，也是目前排名最高的台將，國際桌總今天揭曉年度突破新星提名，林昀儒同樣名列其中。

該獎項競爭者另有闖進今年女子世界盃4強賽美國女將張安、在今年瑞典公開賽奪得職業生涯第一座巡迴賽冠軍的中國選手王楚欽，最終得獎名單12月11日將在中國河南鄭州市舉行的球星頒獎典禮揭曉。

林昀儒儘管在球星頒獎典禮獲得2項提名，但今天在奧地利桌球公開賽8強賽迎戰中國球王樊振東陷入苦戰，在連丟3局、讓對手率先聽牌的情況下，隨後2局發揮韌性，以11比9、11比7搶下，可惜未能延續攻勢，最終局數以2比4吞敗。

世界排名第11的鄭怡靜今天在女單8強賽迎戰排名第7的日本女將伊藤美誠，鄭怡靜今天剛開賽狀況絕佳，以11比3先下一城，未料第2局起戰況風雲變色，鄭怡靜後4局皆以8比11讓出，最終局數以1比4輸球。

另外，台灣女雙組合陳思羽與鄭先知4強賽激戰5局後，以3比2險勝日本組合平野美宇與石川佳純，台灣時間明天凌晨將與日本組合木原美悠與長崎美柚爭冠。（編輯：葉俐緯）1081116