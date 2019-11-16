12強日韓大戰湧進4萬觀眾 日本10比8勝韓國

2019世界12強棒球錦標賽複賽最後一天，16日晚間日本（圖）、韓國兩隊提前碰頭，日本最終以10比8擊敗韓國奪勝，17日雙方將於冠亞軍戰再度交鋒。中央社記者張新偉東京攝 108年11月16日

（中央社記者楊啟芳東京16日電）世界12強複賽最後一天，由日本交手韓國隊，充滿話題的組合讓東京巨蛋湧進超過4萬名觀眾，並上演打擊大戰，終場日本以10比8奪勝，在明天對韓國的決賽取得主場優勢。

日本、韓國隊已經確定闖進決賽，不過今天複賽最後一場，也是由日本交手韓國，為決賽的前哨戰，由於日韓大戰充滿話題性，東京巨蛋今天湧進4萬4224名近滿場觀眾進場。

日本隊2局下會澤翼、菊池涼介接連敲二壘安打，先馳得點；不過3局上韓國隊的黃載均轟出陽春全壘打，追平比數。

日本隊3局下展開猛烈攻勢，用6支安打、1次保送、高飛犧牲打，攻下6分，取得7比1領先。不過4局上韓國隊也展開反擊，包括金相豎2打點二壘安打在內，也出現6支安打，攻下5分，追到6比7僅剩1分落後。

日本隊5局下靠著甲斐拓也、山田哲人、丸佳浩接連敲安打，再添2分；但7局上首度在12強先發出賽的姜白虎敲出2打點安打，韓國再度追到僅剩1分落後。7局下日本隊利用3次保送、1次觸身球，擠回1分，終場以10比8奪勝。

此戰雙方先發投手皆被打退場，日本隊的岸孝之投4局，被敲7支安打，失掉6分，不過有7次三振，勝投由第2任投手大野雄大拿下；韓國隊的先發李承鎬則是僅投2局，被敲8支安打，失6分吞下敗投。

12強複賽賽程全數結束，日本隊在超級循環賽以4勝1敗取得戰績第一名，在明天與韓國的決賽取得主場優勢，將派出山口俊先發，韓國先發投手則是梁玹種；午場的季軍戰由美國與墨西哥交手，爭取美洲區奧運資格。（編輯：陳清芳）1081116