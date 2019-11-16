12強胡智為先發封鎖澳洲5局 認為自己長大了

2019世界12強中華隊16日在東京巨蛋複賽最終戰以5比1擊退澳洲隊，本屆就以第5名作收。這一戰的先發投手胡智為用82球投5局，僅被敲出3支安打，出現1次保送、1次觸身球，送出6次三振，無失分。中央社記者張新偉東京攝 108年11月16日

（中央社記者楊啟芳東京16日電）世界12強賽中華隊今天以5比1擊退澳洲隊，以第5名作收，先發投手胡智為主投5局無失分，他指出，這場直球狀況沒有很好，改用較多變化球，經過12強賽，他認為自己長大了。

中華隊今天靠著第8局攻下4分大局，以5比1擊退澳洲隊；先發投手胡智為用82球投5局，僅被敲出3支安打，出現1次保送、1次觸身球，送出6次三振，無失分。

胡智為賽後表示，今天直球狀況沒有很好，變速球、曲球和滑球控制比較好，雖然曾在第4局因保送及觸身球遇到危機，不過他說：「沒有特別擔心什麼，我覺得我有實力把對方擋下來。」

12強胡智為僅出賽2場，除了今天先發對澳洲，上一場是在預賽對日本後援3.2局。他表示，確實身體狀況沒有調整得很好，由於打12強前在墨西哥冬盟比賽，比較晚報到，「回到台灣馬上又出國，而且又將近9天沒有比賽，心理調適是挑戰」。

經過這次12強賽，胡智為認為自己又長大了一點，他說：「之前會太想拚，但這次就慢慢沉澱下來，專注每一球，關鍵時刻都可以沉澱心情，專注對決打者，這一點是比較好的部分。」

目前胡智為是自由球員，對於明年的規劃，他表示，接下來就看有沒有球隊接觸，11月底會回美國一趟，進行自主訓練，12月底回台灣，之後再看後續發展，交給經紀公司安排。（編輯：葉俐緯）1081116