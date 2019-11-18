搶最後2張東奧棒球門票 美國隊有得拚

世界12強賽落幕，儘管美國隊還有美洲資格賽8搶1、最終資格賽6搶1等兩次機會，但選人的難度可能更高。（圖取自facebook.com/WBSC）

（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）世界12強賽落幕，僅有6席的東京奧運棒球參賽權已有4國搶下，剩2張門票明年春天揭曉，考量最強陣容難組、各國實力相近，連「棒球發源地」美國都沒必勝把握。

棒壘在奧運殿堂的地位擺盪，還不到終局之戰，但每屆得看主辦國的臉色才能打。2020年東京奧運，棒球以日本國民運動之姿回來，2024年卻進不了巴黎奧運，下回再打是2028年洛杉磯奧運。

據世界12強棒球錦標賽結果，確定打進東京奧運的隊伍已有日本、以色列、南韓、墨西哥。

1992年到2008年為止，奧運棒球正式賽打了5屆。目前為止，包括5度參賽拿下3金2銀的「紅色閃電」古巴、4度參賽手握1金2銅的美國隊、首屆正式賽的銀牌得主中華隊、4度參賽的荷蘭隊、曾拿過銀牌的澳洲隊等隊伍，都擠破頭要搶最後2張東京奧運門票。

其中一張門票是明年3月在美國亞利桑納鳳凰城，由美洲區「8搶1」資格賽冠軍獲得。參賽隊伍除了有美國、古巴這兩支奧運常客，包括加拿大、多明尼加、委內瑞拉、波多黎各、哥倫比亞、尼加拉瓜。

接著4月初在台灣的最終資格賽，6隊搶1席，參賽隊包括地主中華隊、中國、荷蘭及美洲資格賽2、3名隊伍，大洋洲可望由澳洲出賽。

以美國隊來說，搶進東京奧運的最佳劇本，就是在本屆12強賽搶下門票。可惜擁有多名小聯盟潛力股的美國大兵，卻在季軍戰只差3個出局數，輸給大部分是美職棄將的墨西哥隊。

儘管美國隊還有美洲資格賽8搶1、最終資格賽6搶1等兩次機會，但選人的難度可能更高。

本屆12強賽美國隊選人4月啟動，開了150人的小聯盟觀察名單，在夏天與大聯盟球隊聯繫，詢問是否放人，同時也觀察了在墨西哥、韓國、日本與台灣的旅外球員。

12強賽美國隊的28人名單包括了26個美職小聯盟球員、1名日職洋將、1名墨聯選手。這裡面有多名2A與3A的潛力新秀，但明年3月碰上春訓尾聲，大聯盟球隊願不願意放人，還有待觀察。

大聯盟不可能為了奧運而停賽的前提下，無論是春天的資格賽，或是7月打奧運，美國隊依照往例還是以小聯盟為主的陣容。為了組成「最強美國隊」，勢必從各個管道找人。

以2008年北京奧運為例，只要不在大聯盟25人名單內都可以參賽，同時也把眼光放向大學潛力新秀，如當年的史特拉斯堡（Stephen Strasburg），美國隊可能納入大學低年級、無選秀資格的球員。

值得注意的是，剛退役的大聯盟球員也可能是美國隊的戰力。有美國媒體點名，本季因傷宣布退役的沙巴西亞（CC Sabathia）。「沙胖」在2000年雪梨奧運時，身為印地安人隊的潛力新秀，曾在熱身賽代表美國隊投球，但正式比賽球團沒有放人。（編輯：王永志）1081118